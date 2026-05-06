Ankara'nın hızla gelişen ilçelerinden Sincan'da çevre ve halk sağlığını tehdit eden ruhsatsız ahırlar ve hurda işletmeleri kapatılarak, toplam 108 kamyon atık temizlendi.

Sincan Belediyesi ekipleri, Ahi Evran (Tuğla Ocakları mevkii), Saraycık, Ulubatlı Hasan ve Çimşit mahallelerinde kontrolsüz şekilde biriktirilen çöp yığınları ve çeşitli atıkların zamanla çevre sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini tespit etti. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren Zabıta, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı temizlik ve denetim çalışması başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de temizlik çalışmaları sırasında hazır bulundu. Ruhsatsız ahırlar, kontrolsüz hurda işletmeleri ve gelişigüzel atık depolanan alanlar tek tek tespit edilerek ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda Ahi Evran Tuğla Ocakları mevkiinde hurdacılık faaliyeti yürüten 23 işletme mühürlenerek kapatıldı ve idari para cezası uygulandı. Saraycık Mahallesi, Ahi Evran Mahallesi Tuğla Ocakları mevkii ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde toplam 108 kamyon atık temizlendi. Ayrıca Saraycık Mahallesi'nde 8, Ahi Evran Mahallesi'nde 8, Çimşit Mahallesi'nde 37, Yeni Peçenek Mahallesi'nde 9 ve Yenikent bölgesinde 10 olmak üzere toplam 72 ruhsatsız ahırın faaliyetine son verilerek, para cezası kesildi.

Sincan'da daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturma hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten ekipler, gece gündüz sahada teyakkuz halinde görev yapmaya devam edeceklerini vurguladılar.