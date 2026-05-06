Ankara'da komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlunun demir çubukla darbederek ağır yaraladığı şahıs, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Nisan'da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen N.K. ile oğlu E.K., komşuları Gökmen'i demir çubukla darbederek ağır yaralamıştı. Kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edilmişti. 11 gündür tedavi gören Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.