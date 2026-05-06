Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir dönemlik emekleriyle hazırladığı IoT tabanlı projeler, sanayi temsilcileri ve teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Elektronik Haberleşme Proje Sergisi', düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Sergide, öğrencilerin Sistem Analizi dersi kapsamında geliştirdikleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı projeleri sanayi dünyasıyla buluştu.

Ege Meslek Yüksekokulu sergi alanında gerçekleştirilen açılış törenine; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunan her projenin destekçisiyiz'

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran, etkinlikte yaptığı konuşmada üniversite-sanayi iş birliğinin stratejik önemine değindi. Teorik bilginin pratikle taçlandığı bu tür platformların, genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasında kritik bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Savran, üniversite olarak yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her projenin destekçisi olduklarını ifade etti. Ege Üniversitesi olarak YÖK ile üniversite-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Prof. Dr. Savran, projelerde emeği geçen tüm öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

'Hatalarımızdan öğrenerek dünyaya mühendis adayı yetiştiriyoruz'

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkant Selek, 'Burada sergilenen her bir çalışma; bir yıllık titiz bir araştırmanın, emeğin ve tasarım sürecinin somut birer ürünü olmasının yanı sıra, öğrencilerimizin sadece bir ders gerekliliğini değil, büyük bir vizyonu hayata geçirme tutkusunu simgeliyor. Bölüm olarak sponsor bulmanın ve destek sağlamanın zorluklarıyla karşılaşsak da asla yılmadık; aksine hatalarımızdan öğrenmeyi seçerek yolumuza devam ettik. O günün heyecanlı öğrencilerinin bugün dünyanın dört bir yanında başarılı birer mühendis olarak bizi gururlandırması, seçtiğimiz bu meşakkatli yolun ne kadar doğru olduğunun en büyük kanıtıdır' dedi.

Serginin açılışında öğrenciler adına söz alan 2. sınıf öğrencisi Arda Eren Öztürker, elektronik dünyasına duydukları merakın kendilerini bu noktaya getirdiğini ifade etti. Öztürker, 'Yolculuğumuzun en başında bir fikrin, bir düşüncenin sonu bir çözüme nasıl dönüşeceğine dair belirli bir yol haritamız, zahiremiz yoktu. Ama kalbimizde, yüreklerimizde bir değer duygusu vardı. O da merak' şeklinde konuştu.

'Sorgulamayı ve sorumluluk almayı öğrendik'

Öğrencilerden Nefise Kolaylı ise sürecin öğretici yanına vurgu yaparak, 'Bu süreçte yalnızca teknik bilgi değil; sorgulamayı, sorumluluk almayı ve vazgeçmemeyi öğrendik. Teknoloji bizim için sadece bir alan değil; aynı zamanda karakterimizi geliştiren bir yol oldu' diye konuştu.

Sergi kapsamında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran ve Ege MYO Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan tarafından etkinliğe katkı sağlayan sponsorlara ve onur konuklarına Plaket ve Teşekkür Belgeleri takdim edildi.