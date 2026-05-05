Karşıyaka Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle eylem yapan memurlar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı salona girişi sırasında alkışlarla protesto etti. Zabıta eşliğinde salona giren Ünsal'a tepki gösteren memurlar, 'Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz' mesajı verdi.

Karşıyaka Belediyesi'nde memurların sosyal denge tazminatlarında yaşanan kesintiler ve toplu iş sözleşmesi sürecindeki anlaşmazlıklar meclis salonuna taşındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal yönetiminde gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan meclis toplantısı öncesinde belediye binasında hareketli dakikalar yaşandı.

Başkan Ünsal'a alkışlı tepki

Haftalardır hak arayışlarını sürdüren Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, meclis salonu önünde koridor oluşturdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın meclis toplantısına katılmak üzere salona yöneldiği sırada, memurlar hep bir ağızdan alkışlı protesto başlattı. Başkan Ünsal, yoğun protestolar ve alkışlar eşliğinde, zabıta ekiplerinin koridorunda meclis salonuna giriş yapabildi.