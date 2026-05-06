Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir süpermarkette kalp krizi geçiren vatandaşı dakikalarca kalp masajı yaparak geri döndüren jandarma ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir süpermarkete alışverişe gelen vatandaş aniden fenalaşarak yere yığıldı. O sırada bölgede bulunan bir jandarma personeli, durumu fark ederek anında müdahalede bulundu. İlk yardım bilgisi sayesinde olay yerinde kalp masajı (CPR) uygulayan jandarma ekipleri, vatandaşın yeniden hayata dönmesini sağladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.