Bilecik'te kırsal kalkınma desteklerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla düzenlenen 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. Etap' bilgilendirme toplantısına, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman katıldı. Programda kırsal kalkınma destekleri, tarıma dayalı yatırımlar ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik sağlanan hibe imkânları muhtarlar ve vatandaşlara detaylı şekilde anlatıldı. Üretimin güçlendirilmesi, kırsalda yatırımın artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amacıyla sunulan desteklerin önemine dikkat çekilirken, başvuru sürecine ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda konuşan Vali Sözer, 'Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında sağlanan hibe ve teşvikler, üretimin artırılması ve kırsalda yaşamın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu desteklerden azami ölçüde faydalanılması için tüm vatandaşlarımızı başvuru yapmaya davet ediyoruz' dedi.