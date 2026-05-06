Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gökyüzü uçurtmalar ile renklendi.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uçurtma Şenliği programı büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileleri gökyüzünü süsleyen uçurtmalarla keyifli anlar yaşadı. Programa katılan Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenerek onların uçurtma heyecanına ortak oldu. Katılımın oldukça yüksek olduğu şenlikte, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Yerel kültürün yaşatılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirilen programda, ilçe halkının yoğun ilgisi dikkat çekti.

Kaymakam Kara, 'Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağlamakta hem de toplum olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Emeği geçen herkese ve yoğun katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.