Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstanbul'dan gelen tur grubu, Osmaneli'nin tarihi ve kültürel değerlerine yoğun ilgi gösterdi.

Osmaneli'nde düzenlenen tur programı kapsamında ziyaretçiler, ilçenin önemli tarihi noktalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Program çerçevesinde Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii ve tarihi Osmaneli konakları gezildi. Tur kapsamında Kadın Girişimciler Kooperatifi de ziyaret edilirken, kooperatif bünyesinde üretilen yöresel ürünler misafirlerin beğenisini kazandı. İlçenin kültürel dokusunu yansıtan mekanlara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 'Misafirlerimiz, ilçemizin köklü geçmişini yansıtan mekânları ilgiyle incelerken, kooperatif bünyesinde üretilen yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösterdi. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin turizm potansiyelini artırmaya ve kültürel değerlerimizi tanıtmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.