Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav, Avrupa Günü etkinliğinde Türkiye'nin Avrupa için kritik bir ortak olduğunu vurgulayarak, 'Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz' dedi.

Avrupa Günü, Ankara'da Cern Modern'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav, 'Maddeyi Dönüştürmek' ve 'İz' isimli dijital sergilerinin açılışını yaptı. Büyükelçi Orav ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Avrupa'nın bir barış projesi olarak inşa edildiğini ve bu sürecin iş birliğiyle güçlendiğini belirten Büyükelçi Orav, Avrupa Birliği'nin çatışmalarla dolu bir geçmişi ortak değerler temelinde bir geleceğe dönüştürme amacıyla kurulduğunu belirterek, 'Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile birlikte kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz' dedi.

'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hukuka aykırı'

Konuşmasında küresel gelişmelere değinen Orav, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın 'acımasız ve uluslararası hukuka aykırı' olduğunu kaydetti. Sivillerin her gün acı çektiğini dile getiren Orav, 'Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder' ifadelerini kullandı.

'Türkiye istikrar adası ve diplomasi köprüsü'

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Orav, bölgenin çatışmalar ve ekonomik krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu tabloda önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Orav, 'Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor' diye konuştu.

Küresel sorunlara işaret eden Orav, hiçbir ülkenin iklim ve güvenlik gibi krizleri tek başına çözemeyeceğini belirterek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

'Belirsizlik uluslararası sistemin yeni normali'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kemal Bozay da konuşmasında uluslararası sistemin ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Bozay, 'Uluslararası sistem üzerinde baskı oluşturan küresel bir jeopolitik dönüşüm sürecinden geçmekteyiz. Belirsizlik sıradan bir hal almıştır' dedi.

Bu süreçte uluslararası ortamın giderek daha istikrarsız hale geldiğine dikkati çeken Bozay, mevcut sınamaların küresel ölçekte etkiler doğurduğunu ifade etti.

'Türkiye güvenilir bir dayanak noktası'

Bozay, Türkiye'nin NATO'daki aktif rolü, Avrupa kimliği ve AB üyeliğine olan bağlılığıyla öne çıktığını belirterek, 'Türkiye, güvenilir bir dayanak noktası olarak öne çıkmaktadır' değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki değerlendirmelerine atıfta bulunan Bozay, 'Bugün mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in geleceğin dünyasında kendini nerede gördüğüdür' ifadelerini kullandı.

'Türkiye, Avrupa için müreffeh bir geleceğe hazır'

Bozay, Türkiye'nin Avrupa için müreffeh bir geleceğin inşasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ederek, 'Türkiye, bu çağrıyı kabul etmeye ve Avrupa için müreffeh bir gelecek inşa etmeye içtenlikle hazırdır' dedi.