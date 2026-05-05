İstanbul'da muhtemel bir durumda AFAD'ta gönüllü olarak görev yapacak 2 bin 141 arama kurtarma personeli düzenlenen törenle İstanbul Akredite Ekipleri peçini taktı.

AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni Biruni Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Belediye, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından oluşan 51 ekip, 2 bin 141 arama kurtarma personeli, herhangi bir afet durumunda AFAD'a bağlı olarak hareket edecek. 51 ekibin armaları düzenlenen programla görevlilerine takdim edildi. Programa AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu katıldı.

'Ortak bir disiplin içinde buluşturan güçlü bir iş birliğinin zeminini oluşturmaktadır'

Programda konuşan AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sistem hakkında bilgi verdi.

Özener, 'Akreditasyon sistemi aynı zamanda kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllülerimizi ortak bir disiplin içinde buluşturan güçlü bir iş birliğinin zeminini oluşturmaktadır. Eğitimlerini tamamlayan, sınavlardan geçen ve sürekli denetlenen ekiplerimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)koordinasyonunda görev alarak afet yönetiminde standartlaşmayı sağlamaktadır' dedi.

'Gönüllülük esasına dayalı bir katılımdır'

Sistemin gönüllülük esasına dayandığı söyleyen Özener, 'Burada özellikle vurgulamak isterim ki; bu yapının en güçlü taraflarından biri, gönüllülük esasına dayalı bir katılımdır. Kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın bu sürece gönüllü olarak dahil olması, afetlere karşı toplumsal direncin en önemli göstergesidir. Çünkü afetlerle mücadele sadece kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. İstanbul özelinde, Kentsel arama kurtarma, Afet ve acil durum eğitimleri, Beslenme ve ayni bağış depo yönetimi dağılımı, Psikososyal destek alanlarında, akredite olmuş 134 ekip ve 4 bin 886 üyemiz bulunmaktadır. Bu aslında tüm ülke kapasitesinin dörtte birine denk gelmektedir. İstanbul olarak bu yapının önemli bir kısmını temsil ediyor olmamız, ilimizde afetlere hazırlık konusunda ne kadar güçlü bir kapasiteye sahip olduğumuzun da bir göstergesidir' şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da yaptığı açıklamada, ekipleri yalnızca afet anlarında görev yapan kişiler olarak görmediklerini belirtti. Hersanlıoğlu, bu ekiplerin aynı zamanda sivil savunma teşkilatları açısından da önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Hersanlıoğlu, 'Bu iş gönüllülük işi, gönüllü olarak yapılan her iş kıymetli. Çünkü onlar hayatlarını anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde masa başında oturarak birtakım şeyleri seyredebilirler. Olmaktan öte yapmaya aday kişiler olarak çok takdir ettiğimi ifade istiyorum. Burada büyük bir emek var' dedi.

'İstanbul'da 1 yıl içerisinde yetiştirilen 51 ekip ve 2 bin 141 üye akredite olmaya hak kazandı'

Törene katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'O günden bugüne çok yol kat ettik. Her geçen gün gönüllülük ordumuz çok daha fazla arttı, artmaya da devam ediyor. Bugün buradaki tablo, İstanbul'da yaşadığımız, müşahede ettiğimiz, şahit olduğumuz tablo bunun en somut göstergelerinden birisi. Bugün bir yıl içerisinde: Yetiştirilen 51 ekip ve 2 bin 141 üye akredite olmaya hak kazandı. Bu durup dururken elbette ki olmadı; eğitim programları düzenlendi, sınavlar yapıldı. Ve bu 51 ekiple beraber İstanbul'daki gönüllü ekip sayımız 139'a yükseldi. 139 gönüllü ekibimiz oldu' ifadelerini kullandı.

'Öncelikle bu işe gönül veren, akreditasyon sürecine dahil olan sizleri ve sizlerin şahsında bütün gönüllülerimizi tebrik ediyor'

Konuşmasına devam eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'Gönüllü sayımız 51 ekipte 2 bin 141 iken, 139 ekipte 4 bin 790, yaklaşık 5 bin gönüllü ama akredite edilmiş gönüllü, belli sınavlardan ve eğitim programlarından geçmiş gönüllümüz oldu. Öncelikle bu işe gönül veren, akreditasyon sürecine dahil olan sizleri ve sizlerin şahsında bütün gönüllülerimizi tebrik ediyor, yürekten alkışlıyorum. Sizler gücümüze güç kattınız. Bakın İstanbul'daki rakamları verdim, müsaadenizle yurt genelindeki rakamı da vermek isterim' cümlelerini kullandı.

'Yurt genelinde 544 akredite gönüllü ekip ve toplamda 18 bin 100 rakamına ulaştık'

Yurt genelinde gönüllü akredite ekibi sayısından bahseden Başkan Pehlivan, 'Yurt genelinde bugün itibarıyla, bu hafta itibarıyla günden güne ekip sayımız artıyor. 544 akredite gönüllü ekip ve toplamda 18 bin 100 rakamına ulaştık. Bu da büyük bir başarı, bu da alkışı hak eden bir başarı. Bütün gönüllülerimizi ülke genelinde de alkışlıyor, tebrik ediyorum' diye konuştu.

'Gönüllü sayımız bugün itibarıyla 1 milyon 650 bin rakamına ulaşmış durumda'

Başkan Pehlivan Türkiye genelinde AFAD Gönüllü sayısından bahsederek, 'Gönüllü sayımız bugün itibarıyla 1 milyon 650 bin rakamına ulaşmış durumda. Gerçekten bu da bizi son derece memnun eden bir durum. Demek ki vatandaşlarımız afetler konusunda 'ben de varım' diyor, 'ben de gönüllü olmak istiyorum', 'ben de bir şeyler yapmak istiyorum' diyor' dedi.

Konuşmaların ardından arama kurtarma ekiplerine peçleri takıldı, sertifikaları takdim edildi.