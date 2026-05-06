Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılay'a emanet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a vekâlet yoluyla teslim etti. Vekâletler, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 'Bağışçılarımızın iyilik niyetini vekâletle kurban kesimi yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, süreci güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kurban bağışına aracılık etmek ve Kızılay'ımıza duyduğu güvene layık olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Her yıl olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla vekâlet verenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz' dedi.