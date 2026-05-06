Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, üreticiler ise küçükbaş hayvancılığın geleceğine dikkat çekti. Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki üretici, gençlerin keçi yetiştiriciliğine ilgi göstermemesi nedeniyle bu mesleğin giderek azaldığını söyledi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki İsmet Arıkan ise hayvan üreticilerin birçok sebepten dolayı keçi yetiştiriciliğinin bıraktığını ifade etti. Eskiden 700'e yakın keçiyle geçimini sağladığını ifade eden Arıkan, Şu anda elimde 100 civarında keçim var. On yaşında başladığım keçi yetiştirmeyi hiç bırakmadan devam ettim. Burada bizden başka bu işi yapan yok. Hayvancılık keyifli bir sanattır' dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ise yaklaşık 25 bin koyun, 12 bin keçi olmak üzere 37 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

'Şimdiki gençler keçi yetiştiriciliği yapmak istemiyor'

Şimdiki gençlerin bu işi yapmak istemediğini belirten İsmet Arıkan, 'Önceleri herkes keçi yetiştirme ile uğraşır, süt, yoğurt, peynir yapardı. Şimdi de peynir, yoğurt yapıp satıyorum. Eşe dosta da dağıtıyorum. Keçilerimi dağlara götürüyorum, güdüyorum. Bakımlarını yapıyorum. Başkasını bilmem ama benim yanımda çok güzel bir meslek. Keçi yetiştiriciliği çok keyiflidir ve para kazandırır. Ama şimdiki gençler bu işi yapmak yerine fabrikalara çalışmaya gidiyorlar. Onun için keçi sayısı azaldı. Ben bu işten ayrılamadığımdan, çok sevdiğimden bırakamıyorum. Ben tüm gençlere keçi yetiştirmeyi tavsiye ediyorum. Hem para kazanırlar hem de doğada sağlıklı yaşarlar. Ben bir daha dünyaya gelsem yine keçi beslerim' dedi.

'Bu mesleği yıllardır severek yapıyorum'

Keçi yetiştiriciliğinin güzel bir iş olduğunu ifade eden Şahin Gedikoğlu'da, 'Severek yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem de huzurlu ve sağlıklı yaşıyorum' diye konuştu.