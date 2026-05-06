Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde 8-12 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek 46. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gül, sempozyumun yalnızca bilimsel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda üniversitenin ve Erzincan'ın arkeoloji vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Üniversite bünyesinde kurulması planlanan Türk İslam Arkeolojisi Bölümü ile Anadolu'nun kültürel mirasının akademik düzeyde daha güçlü temsil edileceğini ifade eden Gül, Erzincan Arkeopark Projesi'nin de şehrin tarihini görünür kılacağını söyledi.

Sempozyumun, Erzincan'ın tarihsel birikimini ve üniversitenin akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde tanıtmak için önemli bir fırsat olduğu kaydedildi.