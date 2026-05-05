Erzincan'ın Yeniköy köyünde teknik direktörlükten tarıma yönelen Yılmaz Toyran, kurduğu vişne bahçesiyle örnek bir üretim hikâyesi ortaya koydu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın futbol camiasında tanınan Teknik Direktör Yılmaz Toyran, 12 dekarlık alanda 600 ağaçtan oluşan kapama vişne bahçesi kurdu.

Bahçede incelemelerde bulunan İl Müdürü Alper Koçaker, Toyran'ın hem spor hem de tarım alanında örnek bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu ifade etti.

Toyran ise üretime katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Spor sahalarından tarım üretimine uzanan bu girişim, bölgede örnek bir model olarak değerlendiriliyor.