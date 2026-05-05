Erzincan İl Müftülüğü tarafından, 2026 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen organizasyon kapsamında, Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, vekâlet yoluyla kurban kesim hizmetlerinin vatandaşlara kolaylık sağladığını belirtti.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de sunum yaptı. Yentürk, 2025 yılı kurban organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 2026 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurban kesimlerinin, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, Diyanet görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin gözetiminde, ehil kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Yentürk, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sürecinde titizlikle hareket edildiğini vurguladı.