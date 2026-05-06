Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Programı öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet sergisi, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'in katılımıyla açıldı. Sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar beğeni topladı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Programı tarafından düzenlenen mezuniyet sergisinin açılışına katıldı.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi sergi alanında gerçekleştirilen açılışa, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açılışın ardından sergide yer alan eserleri inceleyen Rektör Levent, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Levent, serginin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenler ve öğrencilere teşekkür ederek genç sanatçılara başarılar diledi.