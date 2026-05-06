Ankyra Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 'Kemaliye Macera Zirvesi' etkinliği tamamlandı.

Kulübün 2026 faaliyet takvimi kapsamında gerçekleştirilen organizasyona 45 sporcu katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, Kemaliye'nin doğal ve tarihi alanlarında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Program kapsamında sporcular kaya tırmanışı yaparak teknik parkurlarda performans sergiledi. Katılımcılar ayrıca Karanlık Kanyon'da yürüyüş gerçekleştirirken, tarihi kervan yolunda 430 metre yükselerek zirveye ulaştı.

Etkinlik süresince doğa sporlarının yanı sıra sosyal faaliyetler de düzenlenirken, katılımcılar kamp alanında bir araya geldi.

Programın dönüşünde ise sporcular, Divriği Ulu Camii'ni ziyaret etti.

Kulüp yetkilileri, etkinliğin hem doğa sporlarına ilgiyi artırmayı hem de katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.