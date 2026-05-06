DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde tarlasından izinsiz geçirildiğini iddia ettiği sulama hattındaki boruları geçen yıl baltayla parçalayan çiftçi, hattın yeri değiştirilmeyince bu kez elektronik sisteme zarar verdi.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Emirazizli Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkaya ve 6 kardeşine ait tarladan, 2013-2014 yıllarında sulama birliği tarafından sulama hattı geçirilerek, araziye depo inşa edildi. İzinsiz yapıldığını iddia ettiği sulama hattının kaldırılması için 12 yıldır kurumlar nezdinde girişimlerde bulunan Halil Bozkaya, herhangi bir sonuç alamayıp bir de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tarlasından ikinci bir sulama hattının daha geçirildiğini görünce eline geçirdiği baltayla sulama hattındaki boruları parçalayıp, parçalanmış malzemeleri köy meydanına attı.

Halil Bozkaya ve kardeşleri, tapulu taşınmazları üzerine izinsiz inşaat yapıldığı, boru hattı döşendiği, izinsiz ağaç kesilerek, kazı yapıldığı, 536 metrekare arazilerinin işgal edildiği ve bunlara karşılık hiç bir ücret ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetle ilgili Denizli 12 Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama süreci devam ederken, lehte verilen kararlara rağmen arazisindeki sulama yapılarının kaldırılmamasına öfkelenen Halil Bozkaya, bu kez depodaki vana ve elektronik sistemlere zarar verdi. Saatlerce boşa akan su, bölgedeki vatandaşların sulama birliğine haber vermesinin ardından kapatıldı.

Senelerdir sorununun çözülmesi için girişimlerde bulunduğunu belirten Halil Bozkaya, '7 kardeşin mirasçısı olduğu yaklaşık 14 dönüm arazimize 2013 - 2014 yıllarında sulama hattı döşendi. Borunun geçirilmesi nedeniyle 2013 yılında bize 7 bin TL ödeme yapılacaktı. Düşük olduğunu için kabul etmedik. Düzeltilmesi için Aydın Bölge Müdürlüğüyle müracaat ettik, düzeltilmedi. Ev yapacaktık, hat tarlanın göbeğinden geçtiği için yapamadık. 3 yıl önce tarlamıza izinsiz yapılan yapıların kaldırılması için bakanlığa şikayet ettim. Bakanlık yetkileri inceledi ve mağduriyetimizin giderilmesi yönünde talimat verdi. Biz bunlarla uğraşırken, geçtiğimiz yıl araziden ikinci bir boru hattı döşendi. Bu konuda başlattığımız hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bizden izin alınmadan yapılan yeni boru hattı ile deponun kaldırılmasını, eski boru hattının ise bahçeye zarar vermeyecek şekilde kenardan geçirilmesini talep ediyorum' dedi.