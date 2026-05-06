Denizli'nin Çameli ilçesi, Anadolu'nun kadim kültürünü çocuklarla buluşturacak bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Masal Festivali', 6 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Çameli'de kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Masal Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Yerel Eylem Grubu (YEG) iş birliğiyle hayata geçirilen festival, 6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde Çameli Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında iki gün boyunca sürecek etkinliklerde, Anadolu masallarının eşsiz kahramanları ve anlatıları çocuklarla buluşacak. Etkinlik programında sadece masal anlatımları değil, çocukların gelişimini destekleyen atölyeler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları ve bölgenin zengin mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzet stantları da yer alacak.

'Tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz'

Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin amacının çocuklara kitap okuma ve dinleme alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, kültürel değerlerimizi eğlenceli bir atmosferde öğretmek olduğu vurgulandı. 6 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak olan açılış töreniyle start alacak festivale, çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım bekleniyor.