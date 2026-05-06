Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan yeni düzenlemeler ile huzurevlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmeye, yüksek standartlarda ve yuva sıcaklığında hizmet sunulmaya devam edileceğini belirtti.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, 'Yeni düzenlemelerle yaşlı bakım hizmetlerinin 81 ilimizde bütüncül ve standart bir yapıya kavuşmasına, bakım ihtiyacına göre farklılaşan hizmet modellerinin etkin şekilde uygulanmasına, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, ihtiyaç sahibi yaşlıların hizmetlere hızlı ve öncelikli erişiminin sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Büyüklerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye, yüksek standartlarda ve yuva sıcaklığında hizmet sunmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.