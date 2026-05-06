Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığını ve afetten etkilenen vatandaşların zararlarının tespiti için ilgili kaymakamlıklara yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı. Valilik, son başvuru tarihinin 17 Mayıs olduğunu duyurdu.

Gaziantep genelinde pazar günü öğle saatlerinden sonra 'süper hücre' fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin birçok noktasında hayatı felç etti. Fırtınayla birlikte etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde, sokaklar ve köprü altlarını göle çevirdi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı, ağaçlar söküldü. Fırtınanın etkisiyle 23 kişinin yaralandığı kentte olayın şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlar ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

'Zararlara yönelik gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için ilgili kurumlara başvuru önem arz etmekte'

Gaziantep Valiliği ise kentte etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaraların sarılma çalışıldığını ve afetten etkilenen vatandaşların zararlarının tespiti için ilgili kaymakamlıklara yazılı başvuru yapmalarını gerektiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, 'Sevgili hemşehrilerimiz, 3 Mayıs 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen afet nedeniyle vatandaşlarımızın taşınır ve taşınmaz mallarında oluşan hasar ve zararların tespiti ile gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için ilgili kurumlarımıza başvuruda bulunulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın bulundukları ilçelerdeki Kaymakamlıklarımıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılacak başvurular doğrultusunda görevli ekiplerimiz tarafından hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilecek olup, başvuru sahiplerine süreçle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Başvurular için belirlenen yasal süre 17 Mayıs 2026 tarihinde sona ermektedir' ifadelerine yer verildi.