Batman'da çevre bilincini artırmaya yönelik mezarlıklarda 'Geçmişe Vefa Geleceğe Nefes' Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Batman Asri Mezarlığında düzenlenen programda, Batman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara farklı türlerde fidanlar hediye edilerek hem doğaya katkı sağlanması hem de yeşil alan bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı. Mezarlık ziyaretleri sırasında yapılan dağıtım, geçmişe vefa, geleceğe nefes anlayışıyla dikkat çekti. Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, fidan dağıtımıyla çevreye duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Geçmişimize olan vefamızı, geleceğe nefes olacak çalışmalarla yaşatmak istiyoruz' dedi.

Özcan, benzer faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin hem manevi hem de çevresel açıdan önemli olduğunu dile getirdi.