Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Gözeleri yeniden 1. Derece Doğal Sit Alanı (Kesin Korunacak Hassas Alan) olarak tescillendi.

Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş ve bu statüsünü yaklaşık 20 yıl korumuştu. Ancak 28 Temmuz 2023'te bakanlığın yaptığı düzenleme ile alanın bir kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsüne geçirildi. Söz konusu değişikliğe karşı TMMOB tarafından açılan dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında, Munzur Gözeleri'nin peyzaj, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından 'Kesin Korunacak Hassas Alan' niteliği taşıdığı vurgulandı. Raporda, alanın insan faaliyetlerine açılmasının koruma-kullanma dengesini bozabileceği ifade edildi.

Yargılama devam ederken, 4 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile bölgenin yaklaşık üçte birlik kısmı yeniden 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi. Ancak kalan bölümün statüsü değiştirilmedi. Erzincan İdare Mahkemesi, geri kalan kısmın da 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak bırakılmasını hukuka aykırı bularak bu statü değişikliğini iptal etti ve alanın tamamının daha yüksek koruma statüsüne alınması gerektiğine hükmetti. Bakanlığın kararı istinafa taşıması üzerine dosya Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 22 Nisan 2026 tarihli kararıyla yerel mahkemenin hükmünü onadı. Böylece Munzur Gözeleri'nin tamamı yeniden 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenmiş oldu.