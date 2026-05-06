Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side ve Sorgun sahillerinde uygulanan kırmızı LED aydınlatma sistemi sayesinde hem sürüş güvenliği sağlandı hem de caretta carettaların doğal yaşamı korunarak, yavruların denize ulaşmaları kolaylaştırıldı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğiyle caretta carettaların yaşam alanlarının korunması için çalışma başlattı. Caretta carettaların en yoğun yuvalama alanlarından biri olan Manavgat'ın Side ve Titreyengöl Sorgun sahilindeki aydınlatma direkleri, kırmızı LED armatürler ile donatıldı. Uygulamanın en kritik aşamalarından biri olan yol ve bölge aydınlatması standartları, ilgili kamu kurumlarından alınan özel izinler çerçevesinde trafik emniyeti ve sürüş güvenliği kriterleri en üst düzeyde tutularak tasarlandı. Böylece hem bölgedeki ulaşım güvenliği korundu hem de ekolojik dengeye uygun bir ışıklandırma sistemi kurularak, doğa ile insan yaşamının uyum içinde sürdürülebileceğini gösteren önemli bir model oluşturuldu.

'Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz'

AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar yaptığı açıklamada, 'Yaptığımız çalışmalarda doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz. Burada DEKAFOK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde caretta carettaların doğal yönlerinin bozulmasının önüne geçebilmek adına yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında bulunan sokak aydınlatmalarımıza kırmızı LED dönüşüm projesi geliştirdik. Bunun sonucu olarak caretta carettaların doğal yönlerini kaybetmemeleri ve denize daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Böylece doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getirme adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu çalışma sırasında insan ve sürüş güvenliği için kolluk kuvvetlerinden gerekli izinleri ve onayı aldık' dedi.

'Çalışmalarımıza devam edeceğiz'

LED ışıkların maliyetinin normal ampullere göre daha uygun olduğunu belirten Sancar, 'Caretta carettaların yavrulama bölgeleriyle ilgili çalışmalarımıza DEKAFOK iş birliğiyle devam etmeyi planlıyoruz' diye konuştu.

'Işıklar beyaz olarak kalsaydı ölürlerdi'

Bugünün kaplumbağalar ve doğa için büyük bir gün olduğunu belirten DEKAFOK gönüllüsü Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hakan Sert ise, 'Derneğimiz ve AEDAŞ iş birliğiyle sahile bakan ışıklarımız kırmızıya dönüşüyor. Bunun anlamı insanlar olarak işgal ettiğimiz sahilleri kaplumbağalar için daha yaşanılır hale getiriyoruz. Onları korkutan beyaz ışıktan kırmızı ışığa geçiyoruz. Kırmızı ışığın anlamı şu; kaplumbağaların rahatsız olmadığı bir ışık türü. Kırmızı olduğu zaman ışıklar her tarafta, kaplumbağaların yavruları deniz zannedip buraya doğru gelmeyecekler. Denize gidecekler. Beyaz ışık olarak kalsaydı, beyaz ışığa doğru gelip sahilin tersi yönüne, denizin tersi yönüne girip orada ölüyorlardı hayvanlar. Biz bu sene yaptığımız bu iş birliği sayesinde binlerce yavruyu kurtarmış oluyoruz. AEDAŞ'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede doğaya çok büyük bir faydası var. Kaplumbağalara ve insanlığa çok büyük faydası var. Teşekkür ederiz' dedi.