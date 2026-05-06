Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, yılbaşından itibaren etkili olan yağışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yağışların geçen yıl metrekareye 350 kilogram yağış düştüğünü bu yıl ise ilk 5 ayda 420 kilogram yağış aldıklarını dile getiren Öztürk, rekor yağış beklendiğini söyledi.

'Mevsim normallerinin yüzde 35, geçen yıla oranla yüzde 80 üzerinde yağış alındı'

Yağışlar hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, 'Yaptığımız son değerlendirmelere göre, bölgenin genelinde havanın yağmurlu ve sağanak olarak geçmesi devam edecek. Cuma gününden itibaren yağışların bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte sıcaklıkların da mevsim normallerinin üstüne çıkmasını bekliyoruz. 2026 yılının 5 ayını değerlendirecek olursak, yağışlar mevsim normallerinin yüzde 35 üstünde gerçekleşirken, geçen yıla oranla ise yüzde 80 üzerinde gerçekleştiği kaydedilmiştir' diye konuştu.

'Rekor yağış beklenebilir'

Öztürk, '2025 yılında metrekareye 350 kilogram yağış düştü, 2026 yılında ise 5 aylık periyotta 420 kilogram yağış oldu. Bunun normal ortalaması 241 kilogramken, biz 420 kilogram civarında bir yağış aldık. Şuanda gerçekleşen yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği için, geçen yıla ve mevsim normallerine göre üst seviyede yağışlarımız devam etmektedir. Bununla alakalı gerekli zamanlarda meteorolojik uyarılar yapmaktayız. Sel, su baskını, su taşkını, yıldırım ve dolu olayları gibi uyarılarımız devam etmektedir. 2023 yılında bir yıllık yağışımız 690 kilogram civarındaydı. 2026 yılında ise şuana kadar 420 kilogram oldu. 2023 yılında yaşanan yağış rakamını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Rekor yağış beklenebilir' şeklinde konuştu.

'Nisan ayında 60 iken 130 kilogram yağış aldık'

2026'nın ocak ayında mevsim normallerinin 38 kilogramken, 71 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, 'Şubat ayında 41 kilogram olan yağış 88 kilogram düştü. Mart ayında, 50 kilogramken 84 kilogram düştü. Nisan ayında 60 iken, 130 kilogram yağış aldık. Mayıs ayında ise 5 günlük periyotta 45 kilogram yağışımız oldu normalde de mevsim normalleri olarak 51 kilogram yağış alıyorduk. Şu anda herhangi bir kar ve zirai don beklentimiz yok' cümlelerini kullandı.