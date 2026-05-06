Manisa'nın Kula ilçesinde, 'Yangın Riski Azaltma Planı' kapsamında kamu personeli, muhtarlar, azalar, öğretmenler ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kula Orman İşletme Şefliği tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, özellikle son yıllarda yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına dikkat çekildi. Eğitim programında, önümüzdeki yaz döneminde meydana gelebilecek yangın risklerinin en aza indirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ve Cihat Yıldırım tarafından verilen eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, erken müdahalenin önemi ve vatandaşların alabileceği bireysel önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Programa katılan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Altuntaş, 'Meydana gelebilecek yangınları önlemek bizlerin elindedir. Alacağımız basit ama etkili tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçebiliriz. Bu noktada toplumun tüm kesimlerinin bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor.' ifadelerini kullandı.