Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5-8 Mayıs tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak olan 'Honaz Kitap Günleri' kapılarını açtı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kültür ve edebiyat rüzgarı esiyor. Honaz Belediyesi'nin organizasyonuyla Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarca yayınevinin stant açtığı organizasyonda binlerce kitap okuyucuyla buluşurken, yazarların katılımıyla düzenlenecek söyleşiler ve imza günleri de programa renk katacak. Etkinliğin açılışında konuşan ve tüm hemşehrilerini davet eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kültür ve edebiyatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Başkan Kepenek, 'Bilginin, kültürün ve sanatın ışığında bir araya geleceğimiz bu güzel organizasyonda tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Onlarca yayınevinin katılımıyla binlerce kitabın okuyucularla buluşacağı etkinliğimizde; özel indirimler, keyifli söyleşiler ve kıymetli yazarlarımızın imza günleri sizleri bekliyor' ifadelerini kullandı.

Honaz Kitap Günleri, 8 Mayıs tarihine kadar 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Belediye Düğün Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.