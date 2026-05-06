Yunusemre Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında 33 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Çevreci Belediyeler Birliği'ne üyelik kararı dikkat çekti.

Yunusemre Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 33 gündem maddesi ele alınarak karara bağlandı.

Mecliste öne çıkan konular arasında, çevre odaklı projelerde yer almak ve yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması yer aldı. Ayrıca belediyeyi temsilen yapılacak üye seçiminde açık oylama sonucu Cengiz Balkan, Mehmet Özşahin ve Zühre Karabulut asil üye olarak belirlendi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Balaban, yaklaşan Anneler Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'nı kutladı.

Haziran ayı meclis toplantısının ise 4 Haziran Perşembe günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.