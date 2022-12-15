Tunceli’nin ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’nin ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’nin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hozat-Karaoğlan-Ovacık Karayolumuzda karla mücadele çalışmalarız devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.