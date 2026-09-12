Mersin'in Erdemli ilçesinde 20'den fazla mahalle ile Silifke ilçesine bağlantı sağlayan grup yolunun 5 bin 800 metrelik bölümü sıcak asfaltla yenilendi.Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede bulunan yolun Konya ve Karaman'a da bağlantı sağladığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Esenpınar Mahallesi'nden geçen, 20'den fazla mahalle ile Silifke ilçesine bağlantı sağlayan yolun 5 bin 800 metrelik bölümünü Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltla yeniledi.

Çalışma kapsamında mevcut deforme asfalt kaldırılarak yol sıcak asfaltla kaplandı. Bölgede tarımsal üretim açısından da önem taşıyan yolun Erdemli ve Silifke arasındaki ulaşımın yanı sıra Konya ve Karaman'a bağlantı sağladığı belirtildi.

'Çalışma yapılan yolun uzunluğu 5 bin 800 metre'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Esenpınar mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapılan yolun Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını ve Konya ile Karaman'a da bağlantı sağladığını belirtti. Yolun bölgedeki tarımsal üretim açısından da önemli olduğunu dile getiren Uzunbağ, 'Bu bölge, özellikle sonbaharda sebze ve meyvelerin yetiştiği bir bölge. Esenpınar yolu, tarım ürünlerinin sebze ve meyve haline ulaştırılması için ihtiyaç olan bir yol. Bu yıl bu yolda 5 bin 800 metre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Halk çok memnun' diye konuştu.