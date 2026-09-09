Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen 'Kırmızı Lacivert Kent Meydanı', vatandaşlar ve çevre esnafından ilgi görüyor.

Kent merkezini canlandırmak ve vatandaşlara yeşil bir dinlenme alanı kazandırmak amacıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 3 bin 584 metrekarelik alanda düzenleme yapıldı. Meydanda bin 680 metrekare yürüyüş yolu ve bin 903 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Farklı boyutlarda 14 betonarme ve ahşap oturma birimi ile 21 bankın yerleştirildiği alana 99 ağaç dikildi. Çevredeki binaların cephelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Meydanın kullanıma açılmasıyla birlikte vatandaşlar için dinlenme alanı oluşurken, çevredeki esnafın da daha görünür hale geldiği belirtildi.

'Eskiden havasızdı, güneş yoktu, gün yüzü gördük'

Çarşı esnafından Beritan Kavak, meydanın bölgeye ferahlık kazandırdığını belirterek, 'Bu kadar taş binanın içinde bir yeşil alan bizim de içimizi ferahlattı. Alışveriş yaptıktan sonra insanların oturmak ve soluklanmak istiyor. Alışveriş yapanlar için ve bizim için çok iyi oldu. Eskiden kocaman bir bina vardı. Çalışan esnaf çok daralıyordu. Havasızdı, güneş yoktu. Sürekli bir baskı içindeydik. Açılması bizim için daha iyi oldu, gün yüzü gördük diyebiliriz. Artık mevsimleri yaşayabiliyoruz. Çünkü yazın yaz olduğunu anlamıyorduk, kışın kış olduğunu anlamıyorduk. Bu şekilde en azından artık mevsimleri görmeye başladık' diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.