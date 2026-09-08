Mersin'in Erdemli ilçesinde Hayvan Yaşam Alanı'nı ziyaret eden hayvan hakları temsilcileri, can dostlarının yaşam şartlarını iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Onursal Başkanı Mücella Çelik, Erdemli Hayvan Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Hayvan hakları temsilcileri, yapılan iyileştirmeler ve sürdürülen çalışmalar dolayısıyla Kara ve ekibine teşekkür etti.

'Hayvanlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ziyaretlerinden dolayı Nesrin Çıtırık ve Mücella Çelik'e teşekkür ederek, 'Birlikte hayvanlarımız için oluşturduğumuz yaşam alanını inceledik ve burada yapacağımız çalışmaları kendilerine anlattık. İfade edildiği gibi sundurma alanlarımızı artıracağız. Diğer çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Can dostlarımız için çok daha güzel bir sosyal yaşam alanını hep birlikte, el ele oluşturacağız' dedi.

'Erdemli'de hayvanlar için ileri düzeyde iyileştirmeler yapılıyor'

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, Erdemli Hayvan Yaşam Alanı'nda ileri düzeyde iyileştirmeler yapıldığını belirterek, 'Ahşap kulübelerimiz yapılıyor, sundurmalarının altında yazın-kışın hayvanların sığınacağı kulübeler de yapılıyor. Ek elemanlar alınıyor. Yani burada hayvanlar için canla başla çalışılıyor. Hayvanlar için vicdani ve merhamet çerçevesinde şartlar oluşturuluyor. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun'ifadelerini kullandı.