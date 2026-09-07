Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yangın, Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bozkurt Caddesi Sazlıyokuş mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu bağlantı sizi https://www.mersintime.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.