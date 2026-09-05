Mersin'de Gülnar ile Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletilerek çift kat sathi kaplama asfaltla yenilendi.

Vatandaşa en iyi hizmeti yapabilmek için Mersin'in 13 ilçesindeki sorunları tek tek belirleyen ve program dahilinde en hızlı şekilde hizmet götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'ın yol ağını adeta baştan çizdi. 2026 yılı programı kapsamında Gülnar'da deforme olan, dar ve keskin virajlı yollarda çalışmalar yapan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, etap etap çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Gülnar-Ermenek karayolu bağlantısından başlayarak Demirözü, Konur, Dayıcık ve Örenpınar mahalleleri üzerinden Mut ilçesine bağlanan grup yolunu da tamamladı. Gülnar'da yapılan çalışmalar ile adeta rekora koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yassıbağ ve Dayıcık mahallelerinde 8 gün gibi kısa bir sürede 23 kilometrelik yolun gerekli düzenlemelerini ve asfaltlanmasını yaparak kullanıma açtı.

Gülnarlı vatandaşların yoğun kullandığı 5 mahalleyi ve 2 ilçeyi bağlayan grup yolu yapılan çalışmalar sayesinde daha geniş ve daha konforlu hale geldi. Özellikle üreticilerin ürünlerini taşıyan tırlar ve okul servisleri için hayati öneme sahip olan bu yol, toplam 35 kilometre uzunluğunda ve 3 etapta tamamlandı. Yolun tamamına çift kat sathi kaplama asfalt uygulandı.

'13 ilçemizde aynı hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda formenlik yapan Mustafa Demirtaş, '25 kilometrelik yolumuzu önceki dar halinden kurtardık. Burada elma, badem, fıstık, üzüm sezonu tırlar çalışıyor. Aynı zamanda okul servisleri Gülnar'a gidiyor. Yol çok dar olduğu için şikayet geliyordu. Şu anda 3. etabı tamamlayarak yolumuzu hizmete açıyoruz' dedi.