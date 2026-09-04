Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde, açık alanda, güneş altında ve hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Yaklaşık 3 bin 500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konulurken, ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Karaduvar Mahallesi'nde

bulunan ve etrafı yüksek duvarlarla kapatılarak gizlendiği belirtilen alanda denetim gerçekleştirdi. Denetimde, turşuların açık alanda ve güneş altında, toz, toprak, çamur ve atık suların bulunduğu hijyenik olmayan şartlarda üretildiği, depolandığı ve paketlendiği tespit edildi.

Kokmuş ve küflenmiş turşular ortaya çıktı

Ekiplerin incelemesinde satışa hazır hale getirilen tonlarca turşunun kirli ve atık sularla aynı ortamda bulunduğu belirlendi. Başka markalara ait etiketlerin kullanıldığı, bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin yeniden basıldığı ve bazı turşuların ise kokmuş ve küflenmeye başladığı tespit edildi.

Denetimde ayrıca farklı firmaların isim ve etiketleri kullanılarak sahte üretim yapıldığı belirlenirken, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı da ortaya çıktı.

3 bin 500 kova, bidon ve varile el konuldu

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimde bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konulduğunu belirtti. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmenin faaliyetten men edildiğini ifade eden Sivaslıoğlu, genel temizlik ve hijyen şartlarının da kötü olması nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandığını kaydetti.

El konulan varil, bidon ve kapların ise geri dönüşüm tesisine teslim edileceği bildirildi.

Tarım Müdürlüğünden 58 bin lira ceza

Öte yandan, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de işletmede inceleme yaptı. Yapılan kontrollerin ardından işletme sahibine; sağlıksız şartlarda üretim yaparak ürünleri piyasaya sürmeye çalışmak, hijyen ve temizlik kurallarına uymamak, ayrıca küflenmiş ve bozulmuş turşuların temizlenmesinde kullanılan ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek asitli sıvıları bulundurmak gerekçeleriyle 58 bin lira idari para cezası uygulandı.