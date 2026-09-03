Akdeniz Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki ibadethane ve inanç merkezlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil ekip, son teknoloji araç, gereç ve ekipmanlarla ilçe sınırları içerisinde bulunan cami, mescit, kilise, türbe ve ziyaretler başta olmak üzere inanç merkezlerini düzenli olarak temizliyor. Ekipler, ibadethanelerde temizlik çalışmalarının yanı sıra olası salgın risklerine karşı dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sayesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve nezih ortamlarda gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Uzak veya yakın ayrımı yapmadan hizmet veren mobil ekip, planlama dahilinde ilçe genelindeki ibadethanelerde çalışmalarını sürdürüyor.

'Halk sağlığının korunması için mücadele veriyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yürütülen çalışmaların vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadet edebilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Beşikci, 'Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve nezih bir ortamda ibadetlerini ifa edebilmeleri için hizmet veriyoruz. Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda uzak yakın demeden tüm ibadethanelerimiz, mobil ekibimiz eliyle düzenli şekilde temizlenip dezenfekte ediliyor' dedi.

Mobil ekibin Akdeniz'deki tüm cami, mescit ve Kur'an kurslarında planlama doğrultusunda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Beşikci, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Son günlerde çok sayıda ibadethanede çalışma yapıldı

Mobil İbadethane Temizlik Ekibi tarafından son birkaç gün içerisinde Hz. Süleyman Cami, Hz. Eyüp Cami, Sanayi Cami ile Esenli, Puğkaracadağ, Yeşilova, Akdam, Bekirde ve Iğdır mahallelerindeki camiler temizlendi. Ekipler ayrıca Tırmıl Sanayi Cami ile farklı mahallelerde bulunan çok sayıda cami, mescit ve Kur'an kursunda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.