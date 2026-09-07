Mersin'de 3 etaptan oluşan ve toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi, yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve sosyal alanlarıyla kente yeni bir yaşam alanı kazandıracak.

Mersin'in kent yaşamına yeni bir soluk kazandırması hedeflenen Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi için geri sayım başladı. Toplam 3 etaptan oluşan ve 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan proje, Mersin'de doğa, spor, sosyal yaşam ve kültürü aynı yaşam koridorunda buluşturacak. Müftü Deresinin iç havzasının tamamını kapsayacak şekilde planlanan proje, yeşil alanlardan yürüyüş ve bisiklet yollarına, spor alanlarından çocuk oyun gruplarına, seyir teraslarından sosyal ve kültürel alanlara kadar pek çok farklı işlevi bir araya getirecek.

Doğa, spor ve sosyal yaşam aynı vadide buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi çalışmaları son hız devam ediyor. Güneyde Gazi Mustafa Kemal Bulvarından başlayarak kuzeye doğru ilerleyen ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarının yaklaşık 400 metre kuzeyinde sona eren etap, 2,2 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Toplam 190 bin metrekarelik alana sahip proje, yoğun kent dokusu içerisinde yeni bir kent vahası oluşturacak. 1. etap kapsamında ise yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Böylece Mersinlilerin kent içerisinde doğayla buluşabileceği geniş ve nitelikli bir kamusal alan hayata geçirilecek.

Müftü Deresi Yaşam Vadisi, yalnızca bir park projesi olmanın ötesinde, kentin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Vadi boyunca uzanacak kesintisiz bisiklet ve koşu yolları aktif yaşamı desteklerken, 2 bin 175 metre bisiklet yolu ve 645 metre koşu yolu Mersinlilere spor yapma imkanı sunacak. Projenin farklı noktalarında 3 çocuk oyun alanı ve 2 spor alanı oluşturulacak. Böylece çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaş almış vatandaşlara kadar her yaştan Mersinlinin kullanabileceği sosyal alanlar meydana getirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden kentin geleceğine yeşil bir miras

Taşkın koruma mühendisliği ile kentsel peyzaj tasarımını bir araya getiren Müftü Deresi Yaşam Vadisi, yalnızca sosyal ve rekreasyon alanlarıyla değil, kentin altyapı ve su yönetimine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Öte yandan, vadi boyunca tasarlanacak meydanlar ve sosyal buluşma noktaları, kent yaşamına hareket kazandıracak. Su kenarında oluşturulacak yürüyüş yolu ise ziyaretçilere kesintisiz bir kıyı deneyimi sunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin, yürüyüş yolları, bisiklet güzergahları, yeşil alanları, spor ve oyun alanları, seyir terasları, sosyal ve kültürel mekanlarıyla kentin içinde doğayla buluşan yeni bir yaşam koridoruna kavuşacak. Müftü Deresi Yaşam Vadisi, tamamlandığında Mersinlilerin nefes alacağı, spor yapacağı, sosyalleşeceği ve doğayla buluşacağı yeni bir kent alanı olarak Mersin'in yaşam kalitesine önemli katkı sunacak.

'Müftü Deresi Yaşam Vadisi, Mersin'in yeni cazibe merkezi ve yaşam alanı olacak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında inşaat mühendisi olarak görev yapan Ayşegül İbin, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin Mersin'in çehresini kalıcı olarak değiştirecek vizyon bir proje olduğunu belirterek, 'Gazi Mustafa Kemal Bulvarından başlayıp Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı kuzeyine uzanan, Müftü Deresi ve çevresini kapsayan tam 2.2 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde çalışmalar tamamlanınca burası artık sadece bir dere yatağı değil Mersin'in yeni cazibe merkezi ve yaşam alanı olacak' dedi.

'Doğayı, estetiği ve modern şehircilik anlayışını ilmek ilmek dokuyoruz'

190 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan projenin detaylarına değinen İbin, 'Burada doğayı, estetiği ve modern şehircilik anlayışını ilmek ilmek dokuyoruz. Projenin tam 50 bin metrekaresini yeşil alan olarak tasarlıyoruz. Betonun gri tonlarına inat, 204 adet ibreli bin 42 adet yapraklı ağacımız ve yaklaşık 10 bin çalı bitkimizle toprağa hayat, şehrimize can veriyoruz. Vatandaşlarımızın özgürce nefes alabileceği 25 bin metrekarelik meydanlar ve yürüyüş yolları düzenliyoruz. Burada oluşturduğumuz ekosistem sadece Mersinlilerin değil Mersin'deki tüm canlıların yaşam alanı olacak' diye konuştu.