A Milli Kadın Voleybol Takımının İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olduğu final maçını yüzlerce Mersinli, sahilde kurulan dev ekrandan izledi. Şampiyonluğun ardından büyük coşku yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin Sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde Mersinliler tek yürek izledi. Yüzlerce Mersinli Marina yanına kurulan dev ekranda kıyasıya rekabetle geçen Türkiye- İtalya maçını soluksuz takip etti. Her anının heyecanla sürdüğü maçı Filenin Sultanları kazanarak Mersinlilere büyük gurur yaşattı.

Üst üste aldığı şampiyonluklar ile Türkiye'yi voleybol ülkesi haline getiren Filenin Sultanları, altın madalyayı alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi ve yeni bir gurur daha yaşattı. Nefeslerini tutarak kadınların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Mersin halkı yan yana olmanın tadına bir kez daha vardı.

'Onlar sahada oynadı, biz burada heyecanlandık'

Mersinlilerle şampiyonluğu hep birlikte kutladıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanı Mustafa İhsan Erişik, 'Çok heyecanlı bir maç geçti, kalp dayanmaz bu maça. Onlar sahada oynadı, biz burada heyecanlandık. Bizlere bu şampiyonluğu getiren Filenin Sultanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki organizasyonda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Halkımızı bütün organizasyonlara bekliyoruz' diyerek, Filenin Sultanları ile gurur duyduklarını söyledi.

Mersinliler şampiyonluğu tek yürek kutladı

Çok güzel ve çekişmeli bir maç olduğunu söyleyen Ceylin Kaya, 'Türkiye'nin gururları olarak görüyoruz onları. Gerçekten çok gurur verici bir andı, çok mutluyum. Evlerimizde izlemek bu kadar keyif verici olmazdı, çok teşekkür ederim' dedi.