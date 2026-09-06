Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayvagediği-Fındıkpınarı Süper Kupa Finalinde şampiyonluğa Kavaklıpınar ulaştı. Ayvagediği ve Fındıkpınarı Zafer Kupasının şampiyonlarını karşı karşıya getiren final mücadelesinde Kavaklıpınar, Eski Mezitli'yi 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Ayvagediği Zafer Kupasında başarılı olan takımlar, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Toroslar Koray Aydın Stadyumunda oynanan karşılaşmada futbolseverler, 8 golün atıldığı heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık etti.

Yaklaşık 2 ay süren organizasyonda toplam 43 takım mücadele ederken, karşılaşmalar sporun yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu da güçlendirdi. Final karşılaşmasının ardından şampiyon Kavaklıpınar takımına kupa ve madalyaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal tarafından takdim edildi. Finalde görev yapan hakemler ile turnuva boyunca görev alan emniyet güçlerine de plaket verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal, turnuvaların fair play anlayışı içerisinde tamamlandığını belirterek, sporun dostluk, kardeşlik ve barış yönünün ön plana çıktığını söyledi. Önal, organizasyona katılan tüm takımlara teşekkür ederek gelecek yıl daha kapsamlı bir turnuvada buluşma temennisinde bulundu.

Kavaklıpınar Teknik Direktörü Uğur Eşref ise Ayvagediği'nde kazandıkları ilk kupanın ardından Süper Kupa ile şampiyonluğu taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Eşref, rakiplerinin iyi mücadele ettiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara ve organizasyona katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Kavaklıpınar oyuncusu Tuğsan Eşref de iki takımın sahada iyi mücadele ettiğini belirterek, çifte kupayla sezonu tamamlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşref, kazandıkları kupayı Kavaklıpınar Mahallesi'ne armağan ettiklerini belirterek, gelecek sezon daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.