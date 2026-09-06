Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de hizmete sunulan Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşa eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyet imkanları sunuyor. Özellikle yaz döneminde çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkezde düzenlenen atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Silifke Sosyal Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Çocuk Kampüsünün de yer aldığı merkezde çocuklar; Akıl ve Zeka Oyunları, Dans, Doğa, Hobi-Resim, Masal-Drama, Müzik-Ritim, Tasarım-Teknoloji, Mutfak ve Oyun atölyelerine katılabiliyor.

Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan atölyeler, yaz döneminde ailelerin de yoğun ilgisini görüyor. Merkezde çocuklar etkinliklere katılırken veliler ise kafe ve diğer sosyal alanlarda zaman geçirebiliyor.

Eğitimden spora birçok imkan bir arada

Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde öğrencilerin ders çalışabilmesi için Okuma Salonu, çeşitli toplantı ve etkinlikler için Çok Amaçlı Salon, vatandaşların dinlenip sohbet edebildiği kafe alanı bulunuyor. Merkezde ayrıca amfi tiyatro, Survivor Park, çocuk oyun grupları, spor alanları ve yürüyüş yolu da yer alıyor.

Merkezin farklı yaş gruplarına hitap etmesinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirirken kendilerinin de merkezdeki sosyal imkanlardan yararlanabildiğini ifade ediyor.

Üç kız çocuğu bulunan eğitmen Arzu Kaya, çocuklarının merkezdeki farklı atölyelerden faydalandığını belirterek, 'Burayı gördükten sonra, 'İyi ki açılmış, şimdiye kadar ne yapıyorduk?' diyorum. Çocuklarım buradan güzel bir şekilde faydalanıyorlar. Burası açıldığı için çok memnunuz' dedi.

Çocuklarının farklı atölyelere katıldığını anlatan Kaya, merkezde yetişkinlerin de düşünüldüğünü belirterek, 'Çocuklarımız atölyedeyken biz de diğer kadın arkadaşlarla merkezin kafesinde oturup çay, kahve içebiliyoruz. Ayrıca buranın güvenliği de var. O yüzden çocuklarımız her daim güvendeler' diye konuştu.

'Yaz döneminde bizim için kurtarıcı oldu'

Merkezi kullanan velilerden Gamze Bademli de 8 yaşındaki kızını Çocuk Kampüsüne getirdiğini belirterek, merkezin özellikle yaz döneminde önemli bir imkan sunduğunu söyledi. Bademli, 'İyi ki böyle bir tesis açılmış. Özellikle yaz döneminde bizim için kurtarıcı oldu. Çocuklar okullar kapandıktan sonra evde sıkılıyor. Onlar için de güzel bir aktivite oluyor. Hem arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar hem de kendilerine bir şey katıyorlar' ifadelerini kullandı.

Çocuklarının aynı anda birçok atölyeden faydalanabildiğini belirten Bademli, öğretmenlerden de memnun olduklarını kaydetti.

'Her yaş grubundan insan geliyor'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Derya Er ise yaklaşık 2 yıldır Silifke'de yaşadığını ve Sosyal Yaşam Merkezini açıldığı günden bu yana kullandığını söyledi.

Merkezin temizlik, hijyen ve konfor açısından iyi durumda olduğunu belirten Er, 'Burası ders çalışmak için de gayet iyi bir ortam. Buraya ilkokul ve ortaokul öğrencileri, mezunlar ve öğretmenler gibi farklı yaş grubundan insanlar geliyor' dedi.

KPSS ve ALES hazırlığında da kullanılıyor

Merkezin müdavimlerinden Eren Mercan ise haftanın her günü Sosyal Yaşam Merkezine geldiğini belirterek, temizlik, kafeterya ve sosyal imkanlardan memnun olduğunu söyledi.

KPSS ve ALES'e hazırlanan Tunahan Şahin de Okuma Salonu ve ders çalışma alanlarının verimli olduğunu ifade ederek, 'Yeşil alanı, spor alanı, kitap okuma alanı ve kantin var. Çocuklar için de kullanılan yerler var. Burası çok yönlü bir sosyal tesis. Hizmete sunulduğu için memnuniyetle kullanıyoruz' diye konuştu.

'Ekranla ilgilenmeyi bıraktım'

Çocuk Kampüsünden faydalanan 10 yaşındaki Nazlı Eşe Soldan ise merkezde resim ve Akıl-Zeka Oyunları Atölyesi'ne katıldığını belirterek, yaz tatilinin merkez sayesinde güzel geçtiğini söyledi.

12 yaşındaki Hatice Ela Pamukçu da Masal ve Drama, Akıl ve Zeka Oyunları ile Mutfak Atölyesine katıldığını belirtti. Merkez sayesinde zamanını daha kaliteli geçirdiğini söyleyen Pamukçu, 'Evde oturmaktansa burada arkadaşlarla ve aktivitelerle ilgileniyorum. Yemek yapmayı da öğrendim. Evde artık anneme yemek yapmakta yardımcı oluyorum. Normalde ekranla çok ilgilenen bir insandım. Ama son bir yıl burası sayesinde ekranla ilgilenmeyi bıraktım' dedi.