Mersin'de görme engelli Adile Nisa Bakır, ücretsiz kurs merkezinde aldığı birebir eğitim desteğiyle YKS'ye hazırlanarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandı.

Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ücretsiz hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, öğrencilerin geleceğine ışık tutarken aile bütçesine de katkı sağlıyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı, 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı.

Büyükşehir Belediyesinin uzman kadrosunun emekleri ile Nisa üniversite yolcusu

Görme engeline rağmen en büyük tutkusu okumak olan Adile Nisa, başarılı geçen lise hayatının sonunda Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezleri ile tanıştı. Merkezdeki öğretmenlerinin yönlendirmesi ile açık öğretime geçen ve sınava yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanan Nisa, hayallerine giden yolda özel dershanelere başvurdu ama birebir ders vermenin mümkün olmamasından dolayı reddedildi.

Destek noktasında araştırmalar yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yeni bir kapı aralayan Adile Nisa, kendisi gibi görme engelli olan ve daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezinden faydalanarak üniversiteyi kazanan Nazalin'in hikayesinden ilham aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de bulunan ücretsiz kurs merkezine başvuran Nisa, ilk günden itibaren derslere dahil edildi. Muaf olmadığı tüm derslerden birebir eğitim desteği alan Nisa, eğitim yolculuğunda Büyükşehir Belediyesinin uzman öğretmen kadrosunun desteğini aldı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandı.

'Bütün görme engelli öğrencileri kurs merkezlerine bekliyoruz'

Nisa'nın umut verici sürecini anlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, '2025-2026 eğitim-öğretim yılında 170 YKS öğrencimizle beraber bu süreci tamamladık. Gençlerin başarıya ulaşması yolunda emekler verdik. Geçtiğimiz yıl Nazalin isimli engelli öğrencimiz vardı. Onu Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümüne yolcu ettik. Onun haberini duyan Adile Nisa da sene başında buraya geldi. Silifke'deki diğer özel kurumlar kendisini kabul etmemiş, görme engelli olduğu için. Vahap Başkanımızın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda bütün öğrencilere bu hizmeti sunduğumuz gibi Nisa'ya da biz bu eğitimi verdik. Nisa buraya geldiğinde hem okuluna devam ediyordu, hem bizim dershanemize geldi. Burada birebir ders alarak, deneme sınavlarını birebir çözerek yıl boyunca eğitimini tamamladı' diye konuştu. Eğitim hayatında dezavantajlı olan görme engelliler için her noktada destek olmaya hazır olduklarını söyleyen Yalçın, 'Bundan sonraki süreçte de Mersin genelinde bütün görme engelli öğrencilerimizi kurumlarımıza bekliyoruz' çağrısı yaptı.

'Büyükşehir sayesinde yapabileceğimden çok daha iyi bir başarıya imza attım'

Arkadaşı Nazalin aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezine geldiğini söyleyen Adile Nisa Bakır, 'Buraya gelmemle birlikte direkt derslere başladım. Ardından hocalarım benimle özellikle birebir bir şekilde ilgilendiler. İkinci dönem ev ziyaretleri oldu. Söz verdikleri gibi birebir dersler ve daha fazlasını buradan aldım. Diğer öğrenciler gelene kadar bireysel hocalarımla ayrı ayrı dersler gördüm' diyerek, Büyükşehir Belediyesinin Kurs Merkezinin çok faydasını gördüğünü söyledi.