Mersin'de Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bir araya gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, 10 günlük kamp süresince Müftü Deresi Yaşam Vadisi için iklim krizine dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve çocuk odaklı projeler geliştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. 'PMOGenç Yaz Kampı', gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi.

Kamp boyunca alan gezileri gerçekleştiren öğrenciler, Müftü Deresine ilişkin gözlem ve analizlerinin ardından ekipler halinde tasarım sürecine geçti. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda, çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler, 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı.

'Gençlerin yeni vizyonlarıyla çok güzel fikirler ortaya çıktı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Birim Şefi ve Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi Şeniz İşcan Ateş, kamp aracılığıyla Mersin'i gençlere tanıtmayı ve gençlerin tasarım odaklı çalışmalarıyla kente değer katmayı amaçladıklarını kaydetti. Ateş, 'Mersin bizim özelimiz, önem verdiğimiz ve en değerlimiz. Gençlerin hem Mersin'e değer katacaklarını hem de geldikleri illerde kentimizi tanıtacaklarını düşündüğümüz için onları bu yıl Mersin'de ağırlamak istedik' dedi.

Müftü Deresi Yaşam Vadisinin Mersin açısından son derece değerli olduğuna dikkat çeken Ateş, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulama çalışmalarına başlanan projenin kente önemli bir yeşil alan kazandıracağını ifade etti. Kamp çalışmalarını Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi ile bütünleştirmek istediklerini anlatan Ateş, 'Bizler işin içinde olan profesyoneller olarak göremediğimiz noktaları, gençlerin yeni vizyonları ve fikirleriyle daha güzel yakalayabileceklerini düşündük. Çok kısa sürede çok güzel fikirler ve çalışmalar ortaya çıkardılar' diye konuştu.