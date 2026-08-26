Mersin'de gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine yönelik düzenlenen 'Python ile Yazılım Uzmanlığı' eğitimi devam ediyor. Yaklaşık 6 hafta süren ücretsiz eğitimde katılımcılara algoritma, Python, büyük veri analizi, yapay zeka ve veri analizi alanlarında bilgi ve beceri kazandırılarak, gençlerin geleceğin mesleklerine ve iş yaşamına hazırlanması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeleri ve iş yaşamında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olmaları amacıyla Yenişehir MERCEK'te düzenlediği eğitimler devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Dijital Gençlik Merkezinin (DİGEM), Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile iş birliği içinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında, Yenişehir MERCEK'te 'Pyhton ile Yazılım Uzmanlığı' eğitimi veriliyor. Yenişehir MERCEK'te bulunan Dijital Gençlik Merkezinde (DİGEM) düzenlenen Yazılım Uzmanlığı Kursu, katılımcılara algoritma, Python, büyük veri analizi, yapay zeka ve veri analizi alanlarında eğitim imkanı sunuyor. Yaklaşık 6 hafta süren kurs sonunda DİGEM tarafından katılım belgesi veriliyor.

'Kurs, farklı sektörlerde kullanılan yazılım bilgilerini kazandırıyor'

DİGEM'de yazılım alanında eğitim veren Yazılım Mühendisi Serkan Karakız, kurs içeriğinin algoritma ile başladığını belirterek, büyük veri analizi, yapay zeka ve popüler bir yazılım dili olan 'Python' üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kursun katılımcılara farklı sektörlerde kullanılabilecekleri yazılım bilgilerini kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Karakız, 'Yazılım, şu anda birçok sektörün içinde kullanılıyor. Bundan dolayı kursiyerlerimizin, yazılımın dahil olduğu sektörlerin tamamıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını ya da kendi sektörlerinde bunu nasıl kullanacaklarının altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz' dedi.

Finans, muhasebe, ekonometri ve istatistik gibi alanların yanı sıra, sayısal alanların tamamında yazılımın kullanılabildiğine dikkat çeken Karakız, kursun haftada 2 gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiğini kaydetti. Yazılım alanındaki nitelikli insan ihtiyacına da değinen Karakız, 'Bu kursun istihdama da çok fazla katkısı olacağına inanıyoruz. Kursiyerlerimizle bunu da konuşuyoruz. Birçok sektörün içerisinde zaten yazılım kullanılmakta. Kurs bittiğinde de kursiyerlerimizin kendi işlerinde biraz daha üst seviyeye çıkmaları için bu eğitimler gerekli' ifadelerini kullandı.