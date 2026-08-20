Mersin'de sınavlara hazırlanan öğrencilerin kullanımına sunulan Aydıncık Okuma Salonu, sessiz ve konforlu çalışma ortamıyla gençlerin eğitim sürecine destek oluyor. LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrenciler, ücretsiz internet ile çay ve kahve ikramlarının da bulunduğu salonda derslerine hazırlanırken, birlikte çalışma imkanıyla motivasyonlarını artırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor. Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez, LGS, YKS, KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin, düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan biri olan sessiz, düzenli ve ulaşılabilir çalışma ortamını gençlerin hizmetine sunan Aydıncık Okuma Salonu, özellikle ev ortamında ders çalışma imkanı kısıtlı olan ya da daha disiplinli bir çalışma düzeni oluşturmak isteyen öğrenciler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Aydıncık Okuma Salonunda öğrencilerin ders çalışırken ihtiyaç duyabileceği çeşitli imkanlar da sunuluyor. Okuma Salonunda yaz ve kış mevsimlerinde klima ile konforlu bir ortam sağlanırken, ücretsiz wi-fi hizmeti ile çay ve kahve ikramları da sunuluyor.

'Okuma salonumuzdan vatandaşlarımız ve öğrenciler oldukça memnun'

Aydıncık Okuma Salonu Birim Sorumlusu Ganimet Sarı, şubat ayından bu yana hizmet verdiklerini kaydetti. Merkezdeki öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi Sınavına (LGS) çalıştıklarından söz eden Sarı, 'Öğrencilere rahat, sessiz ve konforlu bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki öğrencilerimizin genelde evde rahat bir çalışma ortamları olmayabiliyor. O yüzden 08.00-17.00 saatleri arasında gelip burada rahat rahat derslerine çalışabiliyorlar. Çay, kahve ikramlarımız ile internet imkanımız da var. Onlardan da yaralanabiliyorlar' dedi.

Öğrencilerin Okuma Salonu sayesinde birbirlerine itici güç olduklarının da altını çizen Sarı, 'Öğrencilerimiz birbirlerinden bilgi ve konu alışverişinde bulunup, soru çözerken de destek alabiliyorlar. Kısacası burada bir aile ortamı oluşmuş durumda. Okuma Salonu ilçemizde büyük bir eksiklikti. Böyle bir eksikliğin giderilmiş olması bizi de mutlu ediyor. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz memnun. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Okuma Salonunun kapıları, kitap okumak ve zamanını geçirmek isteyenlere de açık' ifadelerine yer verdi.