Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, üniversite sınavlarının yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençlerle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Mersin Gökdelen binasının 29'uncu katında hizmet veren ücretsiz Etüt Merkezini ziyaret eden Beşikçi, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans Oturumuna hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.

Gençlere sınavda başarılar dileyen Beşikçi, sınav heyecanının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Beşikçi, Etüt Merkezinde sunulan ücretsiz kurslar sayesinde öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandığını söyledi.

Beşikçi, 'Eğitime yapılan yatırım; geleceğimize yapılacak en değerli yatırımdır. Bu anlamda, Etüt Merkezimizde sunduğumuz ücretsiz kurslarımız sayesinde sınavlara hazırlanma imkanı bulan öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor, üniversiteye yerleşiyor, kamu personel seçme sınavına daha güçlü hazırlanıp geleceğe güvenle ilerliyor. Başta eğitim olmak üzere kültürel ve sosyal projelerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Ailesinin maddi imkanları kısıtlı olan gençlere eğitim ve kaynak kitap desteği sağlandığını ifade eden Beşikçi, merkezden yararlanan yüzlerce öğrencinin üniversitelere yerleştiğini veya KPSS'yi kazanarak kamu kurumlarında görev almaya başladığını kaydetti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Beşikçi, 'En kıymetli yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Bu bağlamda da geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmeleri, böylelikle daha iyi ve kaliteli eğitim almaları, güçlü temeller üzerine kurulmuş bir gelecek inşa etmeleri amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. KPSS'ye hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşırken, hepsine başarılar diliyor, hayallerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum' diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz kaynak desteği

Etüt Merkezinde öğrencilere eğitimlerin yanı sıra kaynak kitap, soru bankası ve sınav hazırlık setlerinin de ücretsiz verildiği belirtildi. Öğrenciler ise sağlanan destekler sayesinde üniversite sınavlarına ve KPSS'ye daha donanımlı, güçlü ve motive bir şekilde hazırlandıklarını belirterek Akdeniz Belediyesi ve yetkililere teşekkür etti.