Mersin'de ücretsiz su sporları eğitimlerinin verildiği Babil Su Sporları Merkezi, kano, SUP ve çocuk yelken branşlarında vatandaşları denizle buluşturuyor. Nisan 2024'ten bu yana merkezde kano branşında bin, SUP branşında 250, çocuk yelken branşında ise 200 kişiye eğitim verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin denizle olan güçlü bağını sosyal ve sportif faaliyetlerle daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla, Mersinlilere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde hem fiziksel aktivite yapıyor, hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçiriyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Nisan 2024'te hizmete açtığı Babil Su Sporları Merkezi, kısa sürede Mersinlilerin ilgi gösterdiği önemli spor noktalarından biri haline geldi. Akdeniz'in sunduğu doğal avantajları sportif faaliyetlerle buluşturan merkez, su sporlarına ilgi duyan çocuk ve gençlere yeni bir deneyim alanı sunarken, Mersin'in deniz kenti kimliğine de katkı sağlıyor.

'Merkezimizde vatandaşlara ücretsiz su sporları eğitimi veriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi Kano Antrenörü Serkan Topaloğlu, merkezin açıldığı günden bu yana vatandaşlara ücretsiz su sporları eğitimi verdiklerini belirterek, 'Merkezimizde 2024 Nisan ayından itibaren kano branşında bin, SUP branşında 250 ve çocuk yelken branşında 200 yurttaşımıza hizmet verdik' dedi. Merkezde farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler verildiğini de belirten Topaloğlu, çocuk yelken eğitimlerine 7-15 yaş arası yüzme bilen çocukların başvurabildiğini ifade etti. Topaloğlu, 'SUP ve Kano branşı için ise 18 yaş ve üstü yüzmeyi bilen bütün vatandaşlarımız, Babil Su Sporları Merkezine kimlik fotokopileriyle gelip kayıtlarını oluşturabilirler' diye belirtti.

Eğitimlerin gün ve saatlerine ilişkin de bilgi veren Topaloğlu, 'Çocuk yelken eğitimlerimiz hafta içi oluyor. Okullar başladıktan sonra, hafta sonu eğitim vermeye devam ediyoruz. Eğitimlerimiz sabah saat 09.00 gibi başlıyor, akşam 16.00'ya kadar sürüyor. Kano ve Paddle Board eğitimlerimiz ise sabah saat 06.00 ya da 07.00'de oluyor. Gün doğumuyla birlikte başlayıp, durgun suda eğitimlerimizi tamamlıyoruz' ifadelerini kullandı.