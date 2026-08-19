Mersin'de hayvancılıkla uğraşan üreticilere yüzde 50 hibeyle sağlanan süt soğutma tankları, sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilmesine ve soğuk zincirin korunmasına katkı sağlıyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl da 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor.

Tarım ve hayvancılığı destekleyen, üreticiyi merkeze alan projeleriyle kırsal kalkınmaya yön veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Destek Büyükşehirden, Üretim Çiftçiden' sloganıyla yürüttüğü yüzde 50 hibeli 300 litre kapasiteli 'Süt Soğutma Tankı Desteği' projesini sürdürüyor. Kırsalda kalkınmanın öncüsü olan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticilerin sütü hijyenik şartlarda muhafaza etmesine katkı sağlayan destek, süt üreticilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Sütte kalite artıyor, üreticinin kazancı yükseliyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde her geçen yıl kapsamı genişleyen tarımsal ve hayvansal destekler, üreticinin maliyet yükünü hafifletirken kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuyor. Dağıtımı yapılan 300 litre kapasiteli süt soğutma tankları sayesinde süt, sağımın ardından kısa sürede 4 dereceye kadar soğutularak soğuk zincir korunuyor ve kalite kaybının önüne geçiliyor. Böylece üreticiler sütlerini daha hijyenik şartlarda muhafaza ederek değerinde satabilme imkanı bulurken, ürün kalitesi ve verimliliği de önemli ölçüde artış sağlıyor.

'Üreticilerimizin, daha kaliteli ürün elde etmelerini hedefliyoruz'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Dilek Tüney Bebek, projeyle amaçlarının, yetiştiricilerin sütü hijyenik şartlarda muhafaza etmesini sağlayarak kaliteyi artırmak, ürün kayıplarını azaltmak ve daha yüksek katma değer elde etmelerine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Süt üretiminde soğuk zincirin korunmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bebek, 'Sağladığımız bu destek sayesinde üreticilerimizin hem daha kaliteli ürünü elde etmelerini hem de pazarlama süreçlerinde yanlarında olmayı planlamaktayız. Üreticilerimiz bu şekilde daha güçlü bir konuma ulaşıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya, tarım ve hayvancılığı destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

2025 yılında başlayan projeden faydalanan yetiştiriciler hakkında da bilgiler veren Bebek, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı projemizden 2025 yılında 100 yetiştiricimiz faydalandı. 2026 yılında da 100 yetiştiricimize yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı dağıtmayı planlamaktayız. İhtiyacı olan ve kriterlere uyan yetiştiricilerimiz, 'Alo 185 Teksin' üzerinden bizlere taleplerini iletebilirler' diye konuştu.