Mersin'de evinde mantı yaparak başladığı üretim yolculuğunu üretici kadın stantlarına taşıyan Ayşe Yalçıner, burada kazandığı deneyim ve özgüvenle kendi işletmesini açtı. Yaklaşık 3 ay önce faaliyete geçen mantı evinde kadınlara da istihdam sağlayan Yalçıner, işletmesini büyüterek daha fazla kadına iş imkanı sunmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan üretici kadın stantları, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken, girişimcilik hikayelerine de ilham oluyor. Stantlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor.

Bu girişimcilerden biri olan Ayşe Yalçıner de evinde başladığı üretim serüvenini, üretici kadın stantları sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırdı. Stantlarda satış yapmanın yanı sıra, müşteri ilişkileri, iletişim ve girişimcilik konularında önemli deneyimler kazanan Yalçıner, elde ettiği birikimle kendi mantı işletmesini hayata geçirdi.

Yenişehir ilçesinde hizmet veren mantı evi, farklı mantı çeşitlerinin yanı sıra geleneksel lezzetleri de müşterileriyle buluşturuyor. Kendi işini kurarak üretimini büyüten Yalçıner, farklı yörelere ait mantı ve hingel çeşitleri, çi börek, içli köfte gibi el emeği lezzetleri ev ortamı gibi dekore ettiği dükkanının sıcak atmosferinde müşterilerine sunuyor. Akrabalarından da büyük destek gördüğü işletmesinde, kadın çalışanlara istihdam sağlayan Yalçıner'in hayali ise işlerini büyüterek daha büyük bir işletmede çok sayıda kadına istihdam sağlamak ve girişimci kadınlara örnek olabilmek.

'Üretici kadın stantları, hayallerime açılan kapı oldu'

Yalçıner, mantı üretimi serüvenine 1,5 yıl önce evinde yapıp satarak başladığını ve bu süreçte ailesinin de desteğini gördüğünü aktardı. Büyükşehir Belediyesi ile tanışma hikayesini de anlatan Yalçıner, 'Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarını gördüm ve başvurdum. Onlar da bizi davet ettiler. Burada birçok insanla tanıştım ve satış yaptım. Çok güzeldi. Normalde çekingen bir yapım var. Ama orası çok iyi geldi. Diğer girişimci kadınlarla arkadaş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizi ziyaret etti. Bizlere motivasyon ve moral oldu. Oradaki kadınların hikayeleri de bana cesaret verdi ve bu yola girdik. Üretici kadın stantları, hayallerime açılan kapı oldu' dedi.

'Ben başardıysam, bütün kadın arkadaşlarım başarabilir'

3 ay önce açtıkları işletmede kalite, hijyen ve temizliği ön planda tuttuklarını, mantının yanı sıra su böreği, çi börek ve içli köfte gibi geleneksel lezzetleri de müşterilerine sunduklarını, farklı mantı çeşitleriyle ürün yelpazelerini zenginleştirdiklerini ifade eden Yalçıner, 'Ben başardıysam, bütün kadın arkadaşlarım başarabilir. Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında kadınlara destek veriliyor. İşletmemizde benim gibi kadınlar çalışıyor. Bana yardımcı olan 2 kadın çalışan daha var. Hedefim işletmemi daha da büyütmek, kadınlara istihdam sağlamak ve onlara ilham olmak' ifadelerine yer verdi.