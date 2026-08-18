Gaziantep merkezli yerli yazılım firması NLKSOFT, 20. kuruluş yıl dönümünü kamu, iş dünyası, teknoloji, sanayi, medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir etkinlikle kutladı. Gaziantep’ten dünyaya açılan şirket, bugün 15 ülkeye yazılım ihraç ettiğini açıkladı.

“Gelin işinizi birlikte büyütelim” ve “İşinize İyi Gelecek” mottolarıyla faaliyetlerini sürdüren NLKSOFT, 20 yıllık teknoloji yolculuğunu özel bir organizasyonla taçlandırdı. Etkinlikte şirketin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra gelecek dönem hedefleri ve teknoloji alanındaki yeni projeleri ele alındı.

GAZİANTEP’TEN DÜNYAYA

Gaziantep merkezli olarak kurulan NLKSOFT, 20 yıllık süreçte geliştirdiği yerli yazılım çözümleriyle Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermeye başladı.

Şirketin bugün 15 ülkeye yazılım ihraç etmesi, kuruluş yıl dönümü etkinliğinin öne çıkan başlıklarından biri oldu. 158 iş ortağıyla büyüyen küresel dönüşüm ağına dikkat çeken NLKSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, şirketin teknoloji alanındaki gelecek hedeflerini anlattı.

Kurt, yapay zeka, bulut teknolojileri ve küresel pazarlara açılım çalışmalarının önümüzdeki dönemde de şirketin öncelikleri arasında olacağını belirtti.

UÇTAN UCA DİJİTAL ÇÖZÜMLER

NLKSOFT, farklı sektörlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyor.

Şirketin çözümleri arasında e-ticaret ve e-ihracat sistemleri, online tahsilat uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı kiosk sistemleri ve e-dönüşüm hizmetleri yer alıyor.

“nlkpay” markasıyla finansal teknoloji alanında online tahsilat sistemleri sunan şirket, “nlksmart” markasıyla da akıllı şehir uygulamalarına yönelik donanım ve yazılım çözümleri geliştiriyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ KONUŞULDU

“Geleceğin Vizyonunu Birlikte Konuşuyoruz” temasıyla düzenlenen panelde dijital dönüşüm, e-ihracat, teknoloji ve sanayi entegrasyonu konuları ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü TV programcısı ve gazeteci Celal Toprak üstlenirken, BThaber Başkanı Murat Göçe, Alibaba.com Türkiye Kanal ve Pazarlama Müdürü Albert Zhu, Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, Gaziantep Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mustafa Karnabat, HKÜ OSB Teknokent Genel Müdürü İpek Yardım ve Gastronomi Köşe Yazarı Talip Bayram da değerlendirmeleriyle programa katkı sundu.

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Seçkin’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, oda başkanları, kurum yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

GECENİN SUNUCULUĞUNU OLGU TAŞKIN ÇANKAYA ÜSTLENDİ

Gecenin sunuculuğunu Mersin Milli Eğitim camiasının başarılı isimlerinden Müzik Öğretmeni Olgu Taşkın Çankaya üstlendi. Gaziantep’teki özel davete sunucu olarak katılan Çankaya, program boyunca başarılı sunumuyla dikkat çekti.

Çankaya ayrıca kendisine ait söz ve müzikleri bulunan bestelerini gitar eşliğinde seslendirdi ve davetlilerden alkış aldı. Program sonunda Çankaya’ya katkılarından dolayı özel plaket takdim edildi.

Mersin’de eğitim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Çankaya’nın Gaziantep’te düzenlenen bu önemli organizasyonda yer alması, Mersin’in sanat ve eğitim alanındaki başarılı isimlerinin farklı şehirlerde de dikkat çektiğini bir kez daha ortaya koydu.

PLAKET TÖRENİYLE SONA ERDİ

NLKSOFT’un 20. kuruluş yıl dönümü etkinliği, plaket ve ödül töreniyle sona erdi. Gecede şirketin 20 yıllık başarı yolculuğu ve geleceğe yönelik hedefleri paylaşılırken, programa katkı sunan isimlere de plaket takdim edildi.

Gaziantep’ten doğarak 15 ülkeye yazılım ihraç eden NLKSOFT’un 20. yıl etkinliği, teknoloji ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, kentin küresel teknoloji vizyonuna da dikkat çekti.