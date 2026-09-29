Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan badem fidanları ürün vermeye başladı. Gülnar ilçesinde 23 bin 288, Mersin genelinde ise 34 bin 204 badem fidanının dağıtıldığı proje kapsamında, Gülnar'ın Köseçobanlı Mahallesi'nde ilk hasat gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Badem Fidanı Dağıtım Projesi' ile bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun badem çeşitlerinin üreticilerle buluşturulması hedefleniyor. Geçmiş yıllarda dağıtılan fidanların gelişimleri takip edilirken, ürün vermeye başlayan bahçelerde de ilk hasat heyecanı yaşanıyor.

2021 yılında dikilen fidanlardan ilk ürün

Gülnar'ın Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Köprübaşı ailesi de proje kapsamında 2021 yılında yüzde 50 hibe desteğiyle temin ettiği badem fidanlarını yetiştirerek ilk ürünlerini almaya başladı. Yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan hasat yapan aile, önümüzdeki dönemlerde bahçenin önemli bir gelir kaynağı olmasını hedefliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda yöreye uygun badem çeşitlerinin dağıtıldığını belirtti.

Kutlu, 'Mersin genelinde 34 bin 204, Gülnar ilçemizde ise 23 bin 288 adet badem fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. Geçmiş yıllarda dağıtımı gerçekleştirilen badem fidanları bugün hasat dönemine ulaştı. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, bu yıl da yöreye uygun çeşitler esas alınarak yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapılacak. Amacımız; üreticilerimizin doğru ürünlerle sürdürülebilir üretim yapmalarını desteklemek ve tarım gelirlerinin artmasına katkı sağlamak' dedi.

'Bu yıl ilk hasadımızı yapıyoruz'

Badem fidanı desteğinden yararlanan Ali İhsan Köprübaşı ise 2021 yılında aldıkları fidanlardan bu yıl ilk ürünleri elde ettiklerini söyledi.

Köprübaşı, 'Biz fidanlarımızı 2021 yılında Büyükşehir Belediyesinden yüzde 50 hibe desteğiyle almıştık. Bu yıl ilk hasadımızı yapıyoruz. Belediyeden aldığımız fidanlardan hem gelişim hem de rekolte anlamında memnunuz. Yine bu yıl hibe desteği olduğunu duyduk. Bahçemizdeki eksik noktaları da bu destekten yararlanarak tamamlamayı planlıyoruz' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden çevresindeki üreticilerin de memnun olduğunu ifade eden Köprübaşı, verilen desteklerin üreticilerin mevcut işletmelerini büyütmelerine veya yeni üretim alanları oluşturmalarına katkı sunduğunu kaydetti.

'İnşallah bize gelir getirecek'

Sevim Köprübaşı da ilk hasadın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, 'Evimiz ve bahçemiz Köseçobanlı'da. Yılın yarısını burada, yarısını Mersin'de geçiriyoruz. Eşim ve 2 çocuğumuzla bahçemizde hasatla ilgileniyoruz. Bu ilk hasadımız. İnşallah bize gelir getirecek. Büyükşehir Belediyesine ve Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Proje ile Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda üreticilerin talepleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yüzde 50 hibeli badem fidanı desteğinin bu yıl da sürdürülmesi planlanıyor.